Sicurezza sulle strade: metti una notte nei panni dei vigili di Brescia per 57 studenti

Trascorreranno alcune notti nel weekend, sulla strada con la Polizia locale, i volontari della Croce Bianca e di Condividere la strada della vita e i Vigili del fuoco, e vedranno con i loro occhi come lavorano e intervengono per garantire la sicurezza stradale. È ormai un progetto collaudato, giunto alla quindicesima edizione «Con la Polizia locale, per la sicurezza, sulle strade della città», nato per sensibilizzare i ragazzi delle superiori sul tema della sicurezza stradale.

Consapevolezza

Quest’anno saranno 57 i ragazzi di quinta superiore coinvolti, tra marzo e aprile, degli istituti Mantegna, Tartaglia - Olivieri, Giovanni Paolo II, Abba - Ballini, licei Gambara, Copernico, Luzzago e De Andrè. Il tema scelto per l’edizione 2024 è «Abusi di sostanze e strada». Primo atto, ieri, la visita alle centrali operative di Polizia locale, Vigili del fuoco e Croce Bianca. «Il nostro obiettivo è aumentare la vostra consapevolezza di quanto sia importante mantenere un comportamento corretto quando si è alla guida di un’auto e di un veicolo, perché significa non mettere a rischio la vostra vita e quella degli altri», ha esordito l’assessore comunale alla Polizia locale, Valter Muchetti. Elisa Daeder, commissario capo e responsabile dell’Ufficio Educazione alla legalità che promuove il progetto ha spiegato come si svolgeranno le cinque serate: «Cercheremo di farvi mettere nei nostri panni per farvi capire quali siano i rischi quando ci si mette alla guida sotto l’effetto di alcol, droghe o sostanze psicotrope, oppure con disattenzione, ad esempio perché distratti dal cellulare. Per i volontari della Croce Bianca, ha sottolineato la presidente del sodalizio, Umberta Salvadego «intervenire in emergenza su incidenti stradali è scioccante. Nella nostra provincia fortunatamente è diminuito il numero dei morti ma sono ancora tanti i ragazzi che riportano conseguenze invalidanti».

Prevenzione

Il ministero, ha ricordato Fabio Pisano, capo squadra dei Vigili del fuoco, «ha creato un gruppo di lavoro per formare personale sul tema degli incidenti stradali. Negli ultimi anni il loro numero è diminuito grazie alla prevenzione. Ma purtroppo sono ancora tanti».

Roberto Merli, presidente delle associazioni Condividere la strada della vita e Familiari vittime della strada ha concluso: «Nel 2000 c'erano 245 morti sulla strada nella provincia di Brescia, lo scorso anno 61. Ma sono ancora troppi e bisogna lavorare per diminuirli ulteriormente e arrivare a zero».