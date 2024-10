Sicurezza stradale: domani simulazione di schianti in Motorizzazione

Nell’ambito del progetto di educazione stradale «Metti la sicurezza sulla strada», lanciato dalla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest del Ministero dei Trasporti, è in programma dalle 9.30 di domani in Motorizzazione in via Grandi a Brescia un evento che prevede la dimostrazione pratica con un «Truck Crash Test Experience», dotato di un simulatore di impatto e di un simulatore di ribaltamento.

Dimostrazione

Lo scopo è dimostrare l’incremento quadratico delle forze fisiche agenti su un corpo in movimento, il funzionamento di airbag e pretensionatori, la funzione e l’importanza dei seggiolini per i bambini e l’importanza dell’uso dei sistemi di ritenuta posteriori.

Il test

Il Truck Crash Test Experience, grazie ad un potente impianto audio e ad un maxischermo, offre delle lezioni multimediali ed interattive con l’esecuzione di test pratici di impatto grazie ad un volontario del pubblico che sale su un carrellino che scorre lungo dei binari ed impatta alla velocità di 10 chilometri orari contro un ostacolo. Questo test viene effettuato senza cinture di sicurezza per far meglio apprezzare che già un impatto a bassa velocità crea una certa spinta sul corpo non trattenuto dalle cinture.

Sicurezza

Lo strumento del simulatore è di grande ausilio didattico ed è stato dimostrato in 12 anni di impiego e in oltre un milione di spettatori che hanno assistito a queste dimostrazioni. Si tratta della migliore prassi per promuovere la sicurezza stradale a livello europeo.