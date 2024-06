Sicurezza, saranno i Vigili del fuoco a sorvegliare le acque del lago d’Iseo

La sicurezza sul lago d’Iseo sarà in capo ai Vigili del fuoco di Brescia e di Bergamo: firmata, ieri mattina, la convenzione per l’istituzione di un presidio acquatico del Sebino, alla presenza dei prefetti Maria Rosaria Laganà e Giuseppe Forlenza e dei due comandanti dei Vigili del fuoco Luigi Giudice per Brescia e Vincenzo Giordano per Bergamo.

L’accordo

L’accordo prevede la presenza, a partire dal prossimo fine settimana e fino al 15 settembre, di un presidio dei Vigili del fuoco costituito da tre operatori con idonee abilitazioni e relative imbarcazioni.

Non mancheranno comunque tutte le altre associazioni di Protezione civile, Croce rossa, sub, Guardia costiera ausiliaria che, con le Polizie provinciale e Carabinieri, operano sul lago secondo quanto stabilito da un altro accordo, sempre di durata triennale, stipulato con Autorità di bacino, lo scorso anno.

Ora la presenza dei Vigili del fuoco, dopo la sperimentazione positiva dello scorso anno, diventa stabile: «È un accordo fondamentale che garantisce il coordinamento nelle operazioni di emergenza, primo soccorso e sicurezza - ha sottolineato Alessio Rinaldi, presidente di Autorità di bacino, l’istituzione che ha cominciato ad organizzare la sicurezza acquatica chiamando i vari gruppi del territorio a presidiare il lago d’Iseo -, un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione con le Prefetture ed i comandi dei Vigili del fuoco. Inoltre abbiamo messo a loro disposizione gratuitamente il casello idraulico di Iseo, che farà da sede operativa fino al 2030». La struttura si trova al porto industriale di Iseo ed è affacciata sull’acqua, un punto di partenza strategico per poter presidiare tutto il lago.

«I nostri operatori sono preparati, addestrati ad operare e a prestare soccorso nelle acque del lago - hanno affermato i due comandanti -. È una presenza qualificante che va a vantaggio dei fruitori di questi luoghi».

I Vigili del fuoco di Brescia saranno presenti per il presidio delle acque sebine dal 14 giugno al 28 luglio, quelli di Bergamo invece dal 4 agosto fino al 15 settembre, tutti i fine settimana.

«Sicurezza e controllo devono essere le priorità - hanno sottolineato i due prefetti - e con questo accordo sappiamo di avere la certezza di capacità ed efficienza nella risposta in caso di emergenza».

Il Sebino, quindi, può vantare la presenza di forze dell’ordine quali le due Polizie provinciali di Brescia e Bergamo, la motovedetta dei Carabinieri, i Vigili del fuoco di Brescia e di Bergamo, affiancate da dieci associazioni di volontariato, dalla Guardia costiera ausiliaria del Sebino, Camunia soccorso e la Croce Rossa Italiana - Opsa di Bergamo.