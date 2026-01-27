Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Sicurezza sul lavoro, «servono controlli e cultura della prevenzione»

Flavio Archetti
Così Roberto Valentini, presidente dell’’Associazione nazionale di mutilati e invalidi del lavoro. A Brescia nel 2025 ci sono stati 26 incidenti mortali, 36 nel 2024
Un caschetto in un cantiere - © www.giornaledibrescia.it
Un caschetto in un cantiere - © www.giornaledibrescia.it
AA

La nuova legge regionale, concretizzando la volontà di avere norme più rigorose rispetto a quelle statali sull’effettiva verifica dell’erogazione delle attività formative, promette un passo in avanti di cui le istituzioni e le organizzazioni coinvolte sentono il bisogno, «perché oggi – come osserva Roberto Valentini, presidente di Anmil, l’Associazione nazionale di mutilati e invalidi del lavoro – il problema è la fiducia».

«Di leggi ne abbiamo già tante, la differenza – chiarisce – la farà il fatto di metterle in pratica rigorosamente, avere un sistema di controlli efficiente, e, questo è indispensabile, un tessuto di imprese, soprattutto quelle piccole, che comincino a credere nell’importanza del lavoro di prevenzione, attuabile solo con la formazione». Fino a oggi, invece, cosa è successo? «Non tutte le aziende, ma molte, hanno fatto formazione senza crederci, solo perché è obbligatorio farla – riferisce il presidente Valentini –. E questo si vede sul campo, con dinamiche di infortuni che sono sempre uguali da 30 anni e numeri che tra il 2024 e il 2025 sono aumentati».

Ultimi due anni

I dati dicono che tra 2024 e 2025 in Italia in cantieri e aziende il numero degli incidenti mortali è cresciuto, e con loro gli infortuni complessivi e le malattie professionali. Per le rilevazioni Inps dei primi undici mesi degli ultimi due anni, i mortali erano stati mille e sono aumentati arrivando a 1.010, gli infortuni complessivi erano stati 543.039 e sono saliti a 550.948, e le denunce delle malattie professionali sono passate da 81.671 a 90.288.

Nello stesso periodo, a Brescia gli incidenti mortali sono scesi da 36 a 26, ma gli incidenti totali sono passati da 14.144 a 14.717 e le malattie professionali da 857 a 1.079. In Lombardia, invece, gli incidenti mortali dal 2024 al 2025 (sempre nei primi undici mesi) sono passati da 171 a 149, gli infortuni complessivi da 101.194 a 102.222, e le malattie professionali riscontrate da 3.934 a 4.606.

Riflessioni

«L’unico modo per ridurre questa moderna piaga è la formazione, strumento che attraverso lezioni e studio dei comportamenti corretti da tenere tra ponteggi, tetti e magazzini, può garantire a operai e artigiani la consapevolezza di quanti e quali siano i rischi che si corrono durante le lavorazioni – ricorda ancora Valentini –. A Brescia, poi, sta emergendo il problema delle malattie professionali, i cui casi denunciati sono in aumento a due cifre, e precisamente del 26% tra 2024 e 2025. Di questo diamo merito all’Inail - sottolinea il presidente di Anmil - che sta sollecitando i medici a inoltrare le domande di riconoscimento delle patologie quando vengono riscontrare o se ci sono forti sospetti che la causa sia il lavoro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
sicurezza sul lavoroinfortuni sul lavoro
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario