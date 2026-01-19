Giornale di Brescia
Sicurezza alimentare, sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno

L'attività di controllo del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Brescia nel 2025: sanzioni per 800mila euro, 50 attività sospese
Carabinieri del Nas durante i controlli (foto di archivio) - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Brescia ha svolto nel 2025 attività di controllo sulla sicurezza alimentare e della ristorazione.

Sono stati sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi o scaduti – tra cui carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – e elevate 537 sanzioni amministrative per un valore di 800mila euro, 14 persone sono state denunciate e 50 attività sono state sospese o chiuse per carenze igienico-sanitarie o mancata applicazione dei protocolli di sicurezza.

Nasalimenti pericolosiBrescia
