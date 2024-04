Sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, pattugliamenti della Polizia locale della Valsabbia

Risse, rapine, scippi, furti. E, quando qualcuno chiede il rispetto delle regole, anche insulti e aggressioni. Succede purtroppo sempre più spesso sugli autobus di città e provincia e le cronache hanno dovuto più volte testimoniare quanto accaduto sui mezzi del trasporto pubblico.

Raccogliendo un diffuso senso di insicurezza tra i viaggiatori, da oggi la Polizia locale della Valsabbia, che copre il territorio di 18 Comuni, ha iniziato ad effettuare una serie di pattugliamenti specifici nelle autostazioni, alle fermate e anche a bordo degli autobus. Un servizio che richiama quanto viene fatto dalla Polizia ferroviaria sui convogli ferroviari e che, già dal primo giorno, ha raccolto l'approvazione dei viaggiatori e dei conducenti. «Controlli a campione saranno effettuati costantemente, in diverse zone e in differenti fasce orarie, per far capire a tutti che la presenza è costante» ha spiegato il comandante Fabio Vallini.