Si tuffa da un pontile a Moniga e batte la testa, grave un uomo

Il 38enne di origine pachistana è stato trasferito in volo con l’elisoccorso al Civile: non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita

Il pontile dal quale si è tuffato - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Grave incidente al porto di Moniga: un 38enne di origine pachistana si è tuffato da uno dei pontili del porto e ha battuto la testa perdendo i sensi. I soccorsi sono stati tempestivi. Al porto è giunta un’ambulanza dei Volontari del Garda, ma il 38enne è stato trasferito in volo con l’elisoccorso all’ospedale Civile. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita. È sempre rimasto cosciente ma presentava un importante trauma spinale. Presente anche la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi e il motosoccorso della Croce bianca di Brescia. Pachistano di origine ma residente a Brescia, il 38enne si trovava in spiaggia con moglie e due bambini piccoli.

