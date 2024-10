Si spara a un piede con il fucile, soccorso un cacciatore

Un cacciatore di 26 anni si è sparato a un piede mentre stava sistemando il fucile. È successo questa mattina nei boschi tra Nave e Caino. I familiari del ragazzo lo hanno portato al distributore di benzina alle porte del centro abitato di Caino in attesa dei soccorsi.

A prendersi cura del ferito è stata proprio la benzinaia, che tra le altre cose ha fatto spostare i veicoli parcheggiati per far spazio all’ambulanza. Il 26enne, trasportato poi in ospedale a Brescia, è sempre stato cosciente e le sue condizioni non sarebbero così gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che ora dovranno capire con esattezza cosa sia accaduto.