Si sente male e si schianta in via Labirinto: grave un 79enne

Si è sentito male alla guida della sua auto e dopo aver invaso la carreggiata opposta, passando sopra l’aiuola spartitraffico, si è schiantato contro il guardrail della ciclabile. Un uomo di 79 anni, residente in città, è stato trasportato in gravi condizioni al Civile. Illesa, invece, la moglie che viaggiava insieme a lui.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Labirinto. Stando al racconto dei testimoni e alle prime ricostruzioni della Polizia locale, l’uomo stava procedendo verso Fornaci, quando all’improvviso ha accusato un malore, invadendo la carreggiata opposta. Fortuna vuole che in quel preciso istante non passassero altri mezzi. I primi a soccorrerlo sono stati dei passanti, che gli hanno praticato fin da subito il massaggio cardiaco in attesa dei soccorritori.

A quanto risulta il 79enne ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni restano gravi.