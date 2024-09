Si sente male durante un’uscita sul lago d’Idro: muore surfista

Si è sentito male mentre era sulla sua tavola sul lago d'Idro e, nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui, un uomo di 65 anni, non c'è stato nulla da fare. È successo poco fa a Idro, in via Vantone, in una zona molto frequentata dai turisti vista la presenza di campeggi e ristoranti.

Numerose le persone che hanno assistito alla scena. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore (probabilmente un arresto cardiaco) e sarebbe stato da un’imbarcazione. Sul posto, oltre all'ambulanza e ai Vigili del fuoco, è atterrato anche l'elisoccorso da Bergamo, ma il medico a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Salò.