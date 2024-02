Si sente male al volante, intervento salvavita dei Carabinieri di passaggio

Accusa un malore mentre, in auto, sta percorrendo una galleria a Sabbio Chiese, lo salvano i Carabinieri di passaggio. È successo oggi intorno alle 9.40, quando un uomo di 72 anni, residente a Lumezzane, si è sentito male all’interno della galleria Pavone, subito dopo lo svincolo di Sabbio Chiese in direzione Vobarno.

L’uomo si è fermato con la sua Cayenne e il caso fortuito ha voluto che immediatamente dopo sia sopraggiunta una pattuglia del Radiomobile salodiano con i militari che, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza da Odolo e dell’auto infermierizzata inviata sul posto da Areu, si sono prodigati con il massaggio cardiaco.

Intervento che è risultato risolutivo: il 72enne è poi stato soccorso dai volontari e dall’infermiere per un ricovero alla Poliambulanza di Brescia avvenuto con un più tranquillizzante codice giallo.

Lo scorrere del traffico da e per la Valle è rimasto bloccato per una quarantina di minuti, con lunghe code di auto in entrambi i sensi di marcia. Impossibile, infatti, causa lavori in corso, utilizzare come alternativa la Provinciale IV che unisce Pavone a Vobarno.