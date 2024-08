Si schiantano nella notte in auto a Marone, grave un giovane

Grave incidente questa notte, poco prima delle 4 di mattina, lungo la Sp510 all’altezza di Marone. Un’auto con a bordo tre giovani, due ragazzi e una ragazza tra i 18 e 20 anni, è finita fuori strada all’uscita di Vello, dopo la galleria San Carlo.

Dalle primissime informazioni pare che i giovani – che a bordo di una Fiat Coupé viaggiavano in direzione Iseo - abbiano fatto tutto da soli, non essendoci altri veicoli coinvolti. Ciò che è certo è che ad avere la peggio è stato uno di loro. È stato portato al Civile di Brescia con l’elisoccorso in codice rosso, pur essendo rimasto cosciente per tutto il tempo. Ferite più lievi invece per le altre persone coinvolte.

Sul posto per i rilievi e per accertare la dinamica la Polizia Stradale, affiancata dai Vigili del Fuoco (da Darfo e Lovere) che hanno estratto i giovani dal veicolo. La Sp510 è rimasta chiusa per qualche ora ma ora risulta normalmente aperta al traffico.