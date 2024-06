Si schianta contro un muro con la bici elettrica, grave un uomo a Palazzolo

Ha perso il controllo della sua bici elettrica mentre era in discesa ed è andato a sbattere a velocità sostenuta contro lo spigolo di un muro: ciclista di 58 anni trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo.

L'incidente è successo questa mattina, nel centro di Palazzolo sull'Oglio. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo stava scendendo da via Canonico Bissolotti in sella alla sua fat bike elettrica e, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro il muro di un garage situato in via Carvasaglio. Sul posto sono intervenute automedica, Croce rossa di Palazzolo e i carabinieri della stazione locale.