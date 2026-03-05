Si ribalta col mezzo agricolo: in ospedale con l’elisoccorso

Incidente agricolo a Remedello: in località Ronchi, attorno alle 19, un agricoltore, al lavoro con un sollevatore telescopico, si è ribaltato. Nel terreno, lungo la strada in direzione Visano, è atterrato l’elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Brescia in codice giallo.

Sono stati i Vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere a estrarre l'uomo dalla cabina del mezzo agricolo: da quanto appreso, sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi e al momento del loro intervento era cosciente. Ma si è reso necessario il suo trasporto in ospedale.

L'agricoltore è di Calvisano, ma con terreni in località Ronchi a Remedello Sopra. Sul posto, oltre agli operatori sanitari e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri di Carpenedolo.