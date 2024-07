Si ribalta con l’auto: salvata da una infermiera di passaggio

Alessandra Portesani

L’episodio si è verificato a Longhena nel pomeriggio di ieri quando entrambe le donne si trovavano sulla stessa strada. L’anziana è gravissima al Civile

2 ' di lettura

L'auto della donna si è ribaltata più volte dopo aver urtato un panettone di cemento - © www.giornaledibrescia.it

È gravissima, la prognosi è riservata, ma per il momento è ancora aggrappata alla vita. E il merito è in modo particolare di un’infermiera del paese, che ieri per prima ha soccorso e rianimato la 75enne che si è ribaltata con la propria auto a pochi metri da casa, a Longhena. Alcuni lo chiamano destino, altri la definiscono fortuna, sta di fatto che la coincidenza che entrambe stessero rincasando alla stessa ora, percorrendo quella identica strada, ha evitato che una delle due morisse sull’asfal