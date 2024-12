Si ribalta con l’auto in via Cefalonia, illesa

Procedeva su via Cefalonia e si è ritrovata ruote all’aria. È la disavventura capitata questa mattina ad una donna di 76 anni che, fortunatamente, è uscita spaventata, ma illesa dall’incidente a Brescia Due.

Incidente in via Cefalonia a Brescia: auto si ribalta - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

I soccorsi

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione, pare che la vettura che stava percorrendo la via sia stata urtata da un’altra auto. Da lì la sbandata contro il marciapiede che avrebbe fatto da leva, portando al ribaltamento dell’auto. Immediata la chiamata al 118 che sul posto ha inviato un’ambulanza. I soccorritori hanno stabilizzato la 76enne per poi trasportarla in ospedale per gli accertamenti del caso. La donna è sempre rimasta cosciente. Dei rilievi si occupa la Polizia locale di Brescia