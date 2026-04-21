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Si ribalta con l’auto a Rezzato, soccorsa 79enne

Roberto Manieri
L’incidente lungo via Almici. I Vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo: è stata trasferita in ospedale
  • L'auto ribaltata a Rezzato - © www.giornaledibrescia.it
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  • L'auto ribaltata a Rezzato - © www.giornaledibrescia.it
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Brutta avventura ma per fortuna senza gravi conseguenze quella che ha coinvolto nel pomeriggio una donna di 79 anni alla guida della sua auto, ribaltatasi in via Almici, a Rezzato. L’incidente ha generato grande paura ma la signora non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Rezzato, insieme ai mezzi di soccorso del 118 e ai Vigili del Fuoco. Proprio i pompieri hanno lavorato con cura per estrarre la donna dall’abitacolo dell’auto incidentata. Le condizioni della donna sono state valutate come codice giallo: uno stato di media gravità ma senza pericolo.
Dopo i necessari accertamenti e la messa in sicurezza del luogo, la viabilità in via Almici è stata rapidamente ripristinata, consentendo il normale flusso del traffico in zona.

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