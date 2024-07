Si ribalta con l’auto a Longhena: gravissima una donna

La Redazione Web

L’incidente è avvenuto in via XXIV maggio, non ci sono altri veicoli coinvolti

Grave incidente a Longhena nel pomeriggio. Una donna è in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia dove è stata trasferita in seguito al ribaltamento con la propria auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova. Sulla strada anche l'elisoccorso. Dalle primissime informazioni non risultano altri mezzi coinvolti.

Argomenti incidentedonnaautoLonghena