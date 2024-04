Si ribalta con la sua auto e finisce contro un palo a Comezzano Cizzago: interviene l’elisoccorso

È stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale l’automobilista protagonista dell’incidente andato in scena oggi nel primo pomeriggio a Comezzano Cizzago. L’uomo stava procedendo lungo via Tovini quando, secondo le forze dell’ordine probabilmente a causa dell’elevata velocità, ha urtato il cordolo ribaltandosi con il proprio veicolo, terminando poi la sua corsa contro un palo e perdendo uno pneumatico.

Il tratto stradale è stato immediatamente chiuso dalla Polizia stradale di Salò, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del fuoco e ai soccorsi che hanno provveduto a trasportare l’uomo in ospedale.