Si ribalta col kart lungo il circuito: paura a Lonato per un 12enne

Intervento d'emergenza al South Garda Karting di Lonato dove in mattinata un 12enne alla guida di un go kart si è ribaltato in una curva lungo il percorso del circuito.

I soccorsi

Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso, fortunatamente il ragazzo alla guida del kart non ha riportato ferite gravi ma solo qualche trauma. Una vicenda che si è conclusa con molta paura, ma senza gravi conseguenze. Sul posto l'eliambulanza, un'auto medica e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desenzano. Il bambino è stato trasportato al Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.