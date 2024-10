Si incendia la canna fumaria del ristorante, appartamenti evacuati

È stato con tutta probabilità il surriscaldamento della canna fumaria del ristorante al pian terreno ad innescare l’incendio che, attorno alle 22.30, ha danneggiato lo stabile all’angolo tra via Fura e via Dalmazia a Brescia. Al primo piano ci sono alcuni appartamenti che sono stati evacuati immediatamente e per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e la Locale ha chiuso la strada per facilitare le operazioni di soccorso.