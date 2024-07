Si getta nel Mella a Manerbio: salvato

Si getta nel fiume Mella: un uomo di 65 anni salvo grazie ai Vigili del fuoco volontari di Verolanuova e ai carabinieri della stazione di Manerbio. Con coraggio e prontezza di riflessi le forze dell’ordine intervenute poco fa a Manerbio, in via Francesco Valsecchi, sono riuscite a raggiungere l’uomo e a portarlo in salvo.

L’allarme

Il 65enne è uscito di casa in mattinata e i parenti, non vedendolo rincasare, hanno lanciato l’allarme. A scoprire dove si trovasse è stato un parente che ha avvertito i carabinieri, il 65enne però, vedendo arrivare il famigliare è entrato nel fiume, cercando di allontanarsi il più possibile da riva ed è qui che i la macchina dei soccorsi è intervenuta raggiungendolo e mettendolo in sicurezza.