Si fingono carabinieri e chiedono soldi per un falso incidente: arrestati

Non si è fatta ingannare e all’appuntamento con l’emissario del sedicente avvocato ha fatto trovare i carabinieri invece dei soldi. Così una 61enne di Castrezzato ha impedito che l’ennesima truffa fosse consumata e due truffatori in trasferta, un 36enne e un 50enne della provincia di Napoli, sono stati arrestati in flagranza di reato.

Ieri mattina la donna ha ricevuto una telefonata in cui una persona, che si presentava come carabinieri, le spiegava che il figlio aveva provocato un incidente e che era necessario versare subito 8mila euro in contanti per evitare che fosse arrestato. Un suo incaricato si sarebbe a breve presentato per ritirare il denaro. La donna, capito l’inganno, ha acconsentito e poi chiamato i veri carabinieri che si sono presentati a casa sua prima dell’arrivo dei truffatori e li hanno arrestati.