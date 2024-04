Si finge un carabiniere per truffare un’anziana di Padenghe, denunciato un uomo

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di Padenghe è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Salò. Un 32enne è stato denunciato in stato di libertà per aver cercato di estorcere 3.800 euro alla donna, fingendosi un carabiniere e affermando che il figlio della donna era stato coinvolto in un grave incidente stradale.

L’uomo aveva informato la potenziale vittima che avrebbe inviato un avvocato per ritirare la cauzione. Fortunatamente, il vero figlio della donna, che abita al piano di sopra, ha notato la presenza di uno sconosciuto nel cortile di casa e ha raggiunto la madre, che era già sulla soglia di casa per accogliere il sedicente avvocato.

Dopo aver contattato immediatamente il 112, i carabinieri hanno fermato l’uomo per l’identificazione e la successiva denuncia.