Si ferisce nel bosco con la motosega, muore dissanguato in auto

È stato purtroppo un tragico incidente quello che è costato la vita nel pomeriggio ad Bruno Ferrari, 79enne di Ome. L’uomo infatti stava facendo legna nel bosco della località Pianello, poco distante da dove abita, e i parenti non lo hanno visto rientrare. Preoccupati hanno seguito a ritroso il percorso e hanno trovato la vettura sul ciglio della strada con l’uomo accasciato sul volante ormai esanime.

In contatto con la centrale operativa del Soccorso Sanitario hanno provato a rianimarlo ma proprio nel girare il corpo per iniziare il massaggio cardiaco si sono accorti di una profonda ferita alla gamba sinistra.

I soccorsi

Medici e infermieri di Areu, arrivati poco dopo insieme ai carabinieri di Passirano, hanno ricostruito quanto è probabilmente accaduto. L’uomo si è ferito con una motosega alla gamba e ha provato a rientrare verso casa o, più probabilmente, a raggiungere il vicino pronto soccorso di Ome. Purtroppo non ha fatto in tempo. Il copioso sanguinamento gli ha fatto perdere i sensi mentre guidava, la vettura si è schiantata sul ciglio della strada e per lui non c’è stato più nulla da fare.