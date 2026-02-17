Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Si ferisce nel bosco con la motosega, muore dissanguato in auto

Paolo Bertoli
Bruno Ferrari, 79enne di Ome, stava tagliando la legna e si è provocato un taglio alla gamba. I familiari lo hanno trovato esanime: stava cercando di tornare a casa
La chiesetta in località Pianello a Ome
La chiesetta in località Pianello a Ome
È stato purtroppo un tragico incidente quello che è costato la vita nel pomeriggio ad Bruno Ferrari, 79enne di Ome. L’uomo infatti stava facendo legna nel bosco della località Pianello, poco distante da dove abita, e i parenti non lo hanno visto rientrare. Preoccupati hanno seguito a ritroso il percorso e hanno trovato la vettura sul ciglio della strada con l’uomo accasciato sul volante ormai esanime. 

In contatto con la centrale operativa del Soccorso Sanitario hanno provato a rianimarlo ma proprio nel girare il corpo per iniziare il massaggio cardiaco si sono accorti di una profonda ferita alla gamba sinistra.

I soccorsi

Medici e infermieri di Areu, arrivati poco dopo insieme ai carabinieri di Passirano, hanno ricostruito quanto è probabilmente accaduto. L’uomo si è ferito con una motosega alla gamba e ha provato a rientrare verso casa o, più probabilmente, a raggiungere il vicino pronto soccorso di Ome. Purtroppo non ha fatto in tempo. Il copioso sanguinamento gli ha fatto perdere i sensi mentre guidava, la vettura si è schiantata sul ciglio della strada e per lui non c’è stato più nulla da fare. 

Argomenti
infortuniomotosegaOme
