Si è conclusa la Casoncellata de la Madunina dei Custù

Si è conclusa domenica la «Casoncellata de la Madunina dei Custù», organizzata dal 1978 dal Gruppo alpini del quartiere di Bottonaga a Brescia.

La manifestazione è benefica ed è dedicata ai casoncelli della Madonnina protettrice dei «custù», e cioè le biete che venivano coltivate nelle antiche numerose ortaglie del quartiere.

Gli Alpini di Bottonaga in redazione al GdB - © www.giornaledibrescia.it

Come da tradizione non è mancato un gradito omaggio alla redazione del Giornale di Brescia, che rinnova come ogni anno la riconoscenza nei confronti del Grippo alpini di Bottonaga.