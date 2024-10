Si è conclusa la bonifica dell’amianto in via Cerca

Si è appena conclusa all’interno del Parco delle Cave la bonifica di un’ampia zona contaminata da amianto.

La bonifica

Circa 300 metri quadrati di terreno in via Cerca sono stati completamente ripuliti, rimuovendo 70 metri cubi di materiale inquinato. Un intervento importante, possibile dopo l’approvazione del piano pensato dalla Giunta comunale nel novembre del 2023, finanziato con 139.170 euro.

L’operazione, durata sei mesi, ha richiesto un intervento delicato e preciso. L’area, spiegano dal Comune di Brescia, è stata suddivisa in due zone e sono stati effettuati scavi selettivi per rimuovere il terreno contaminato, fino a una profondità tale da garantire la completa bonifica.

Il materiale nocivo è stato poi smaltito in modo sicuro presso un impianto certificato.

Al termine dei lavori, l'area è stata ripristinata con nuovo terreno.

Rigenerazione urbana

«La rigenerazione urbana è una priorità per la nostra Amministrazione», ha dichiarato l’assessora alla Transizione ecologica Camilla Bianchi. «La bonifica di siti contaminati, come quello di via Cerca, è un passo fondamentale per rendere la nostra città più vivibile e sostenibile. Ogni piccolo intervento contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini».