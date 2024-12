Si appropria di 355mila euro con più di 100 bonifici a suo favore

La dipendente del Comune di Concesio sarebbe riuscita a drenare circa 100mila euro all’anno attraverso disposizioni illecite dai conti dell’ente di cui è stata l’addetta alla ragioneria per più di 20 anni

Gli esterni del Municipio di Concesio - © www.giornaledibrescia.it

Operazioni di importi contenuti. Cifre destinate a non dare nell’occhio. Tre movimenti al mese, per dodici mesi, per tre anni. Il tutto per accantonare 355mila euro, ma anche un’indagine per peculato e, venendo all’attualità più attuale, un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Il meccanismo Al centro dell’inchiesta del gruppo della Guardia di Finanza e del sostituto procuratore della Repubblica Claudia Moregola ci è finita P.C. cinquantenne dipendente del Comune di Concesio, da più di