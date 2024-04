Si apparta nudo con una bambina di cinque anni, arrestato 19enne

La vittima era sfuggita al controllo dei genitori. L’episodio è avvenuto sabato sera in una piazza nella Bassa

La vicenda poteva assumere contorni ancora più gravi e raccapriccianti. La prontezza di una coppia di genitori nel lanciare l’allarme e la tempestività delle forze delle ordine ha evitato il peggio. Ma resta inquietante quanto accaduto sabato sera poco prima delle 20 nei pressi della piazza principale di un paese della Bassa bresciana. In piazza Un caso che nasce con una bambina di cinque anni di origini straniere che sfugge al controllo di mamma e papà in mezzo ad altre persone presenti in stra