Si allontana da casa e scompare: ricerche in corso a Passirano

Sono in corso da ieri a Passirano e Monterotondo le ricerche di Luigi Ghitti, pensionato di 77 anni che vive solo in una cascina. Come ogni giorno un parente è passato a controllare se avesse bisogno di qualcosa e non lo ha trovato a casa. Dall'abitazione non mancano portafogli, telefono, denaro e neppure mezzi di trasporto. L'ipotesi dunque è che si sia allontanato a piedi.

Dopo che è stata presentata denuncia ai Carabinieri è stato attivato il piano provinciale per le persone scomparse e battute di ricerca, coordinate dai Vigili del fuoco, sono in corso nelle campagne della Franciacorta a cui stanno prendendo parte anche volontari di protezione civile.