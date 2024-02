Si addormenta in poltrona con la sigaretta accesa: 92enne morta carbonizzata a Nuvolera

Una donna di 92 anni è morta carbonizzata stanotte a Nuvolera sulla sua poltrona, che ha preso fuoco dal mozzicone della sigaretta.

L’anziana, che viveva al piano terra di una villetta in via Vespucci, non riusciva a dormire ed è andata in poltrona a fumare. Poi si sarebbe addormentata e la sigaretta accesa ha innescato un incendio che ha rapidamente avvolto l’anziana e la poltrona.

La badante che abita con lei è stata svegliata dal fumo e ha immediatamente chiesto aiuto al figlio dell’anziana, che abita al piano superiore della villetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso, ma per la signora non c’è stato nulla da fare.