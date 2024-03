Si accascia durante una partita di calcetto a Rovato, gravissimo 43enne bergamasco

Dramma in serata a Rovato. Un 43enne bergamasco si è sentito male mentre stava giocando a calcetto con gli amici. Poco dopo le ore 20, diversi residenti dei quartieri settentrionali, a pochi passi dal casello autostradale sulla A4 e dagli stadi Maffeis (di calcio) e Pagani (di rugby), hanno sentito volteggiare l’eliambulanza. Il mezzo è poi atterrato nell’area di via Franciacorta. Al civico 1, in località cascina Basciarelli, si trovano i campi da calcetto e di altre discipline sportive, dove il 43enne di Castelli Calepio stava trascorrendo la serata giocando con un gruppo di amici.

Improvvisamente l’uomo, impegnato in uno dei campi all'aperto con un'altra decina di persone, ha accusato un malore, accasciandosi al suolo dopo pochi secondi. Di fronte a quanto stava accadendo è partito, immediato, l’allarme. L’arrivo dei soccorsi, con eliambulanza e un'ambulanza, ha trovato il 43enne in gravissime condizioni, probabilmente colpito da un arresto cardiaco e trasportato in ospedale. In campo e in tutta la struttura, dove si trovavano numerose persone intente a giocare a calcetto, padel e tennis – oltre ai frequentatori dell’attigua struttura che ospita diverse piscine e una palestra – è caduto, immediato, lo sconforto.

Nell'area si trovava anche la compagna dell’uomo, in stato di shock e quindi soccorsa da un’altra ambulanza, arrivata da Ospitaletto nel piazzale della principale area sportiva della capitale della Franciacorta. Sul posto anche l’assessore comunale alla sicurezza, Pieritalo Bosio, oltre alla Polizia locale di Rovato. La pattuglia si è incaricata dei primi rilievi, in modo da poter ricostruire esattamente, nel corso delle prossime ore, quanto accaduto in una serata che doveva essere di sport e di divertimento, ma che purtroppo si è trasformata in maniera tanto negativa quanto inaspettata.