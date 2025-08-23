Sgomberi, per Piantedosi «arriverà anche il turno di CasaPound»

La stessa sorte toccata al centro sociale Leoncavallo di Milano potrebbe toccare a CasaPound di Roma: a dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che a margine del Meeting di Rimini ha sottolineato come anche CasaPound rientri negli sgomberi.

Sgombero o non sgombero

«Da prefetto di Roma l’ho inserito nell’elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno», ha detto. E a chi gli ha fatto notare che il collega di governo Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha detto che l’immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, il ministro ha spiegato: «Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città».