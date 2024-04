Sfugge ai genitori e viene travolto da un’auto: grave bimbo di 4 anni

Tanta paura ieri a Gardone Riviera per un incidente che ha coinvolto un bambino di quattro anni. Il piccolo, un turista di nazionalità tedesca sul Garda per le vacanze di Pasqua con la famiglia, è stato investito da un’auto mentre attraversava la statale 45 bis Gardesana Occidentale, particolarmente trafficata in questi giorni che hanno registrato la prima ondata stagionale di turisti.

Ora il bambino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente

È successo intorno alle 16.30. La famiglia di turisti tedeschi, il bambino e i suoi genitori, si trovava sul lato a monte di Corso Giuseppe Zanardelli, la statale Gardesana, e si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali di fronte al Grand Hotel Gardone per raggiungere la zona del lungolago «Gabriele d’Annunzio».

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli agenti del servizio unificato di Polizia locale di Salò e Gardone, che stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere del sistema comunale di video sorveglianza che inquadrano quel tratto di strada statale. Sembrerebbe che il bambino, avendo visto le auto alla sua sinistra fermarsi per consentire alla famiglia di attraversare, si sia lanciato in strada, evidentemente sfuggendo al controllo dei genitori, senza però avere avuto l’accortezza di guardare anche alla sua destra. E proprio da lì arrivava una Hyundai che procedeva in direzione Maderno, piombata sul bambino.

Inevitabile l’impatto. Chi era alla guida dell’auto si è trovato davanti il piccolo e lo ha centrato senza avere neppure il tempo di frenare. Nell’impatto violento, il bambino ha rimediato diverse ferite e un trauma cranico. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza dei volontari dell’Anc Valle del Chiese. Viste l’età e le condizioni del ferito, da Brescia si è alzato l’elisoccorso, atterrato nel campo dello stadio «Lino Turina» di Salò, che ha poi trasportato il bambino in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, oltre ai soccorritori sanitari hanno operato, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale.