Sfugge ai genitori e viene investita da un ciclista a Ghedi: bimba di 3 anni in ospedale

Sfugge al controllo della mamma e viene investita da un ciclista: bimba di tre anni grave in ospedale. L’incidente è avvenuto a Ghedi in via Cesare Battisti.

Erano da poco scoccate le 15 quando la piccolina, da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Pralboino intervenuti sul posto, sarebbe sfuggita al controllo dei familiari e avrebbe attraversato la strada. Proprio in quel momento un ciclista stava percorrendo quella strada a senso unico e, nonostante la frenata l’ha investita.

La piccola, di origini straniere, è stata trasportata in codice giallo al Papa Giovanni XXIII con l’eliambulanza atterrata poco distante dal luogo dell’incidente. I carabinieri di Pralboino stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica. La bimba non sarebbe in pericolo di vita, ma le ferite e i traumi riportati sarebbero gravi.