Sfratto per la donna che occupò una casa del Comune di Montichiari

Giulia Bonardi

La 53enne aveva occupato abusivamente un alloggio e le forze dell’ordine l’hanno allontanata. Il suo sfogo: «Sono invalida, ora sto da mio figlio ma tra pochi giorni non avrò una casa»

Il municipio di Montichiari

La donna che verso la fine di settembre aveva occupato abusivamente un appartamento comunale di via Roma è stata sfrattata, come stabilito dalle autorità competenti: lo sfratto esecutivo dell’ufficiale giudiziario è avvenuto nella mattina di martedì 17 dicembre, con l’intervento della Polizia locale e dei Carabinieri. Montichiari: fanno cambiare la serratura e occupano una casa La situazione Stando a quanto appreso, in un primo momento la 53enne non voleva lasciare l’alloggio, poi, però, è uscit