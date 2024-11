Sfonda la porta e minaccia madre e figlia con una mazza da baseball

I Carabinieri della Stazione di Villa Carcina hanno proceduto giovedì all’arresto in flagranza di reato di un cittadino pakistano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per le ipotesi di tentata rapina aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti

Nella notte una donna ha contattato il numero di emergenza 112 perché un uomo, presentatosi davanti all’appartamento di Concesio dove abita insieme alla madre ed al fratello minore, con alcuni calci era riuscito a sfondare la porta di accesso dell’abitazione, ed una volta all’interno aveva esibito una mazza da baseball richiedendo una somma di denaro. All’arrivo dei militari il giovane si trovava ancora sul pianerottolo dell’abitazione, in evidente stato di alterazione psicofisica: bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di una mazza da baseball, due coltelli a serramanico ed una bomboletta di spray al peperoncino, tutti oggetti utilizzati dall’uomo per minacciare le due vittime.

Madre e figlia hanno raccontato ai Carabinieri che da alcuni giorni l’uomo si presentava davanti alla loro abitazione chiedendo soldi, e quella sera, dopo aver sfondato la porta di ingresso, aveva tentato di aggredire gli occupanti. Le due donne si sono quindi rifugiate sotto ad un tavolo contattando nel frattempo la Centrale Operativa per richiedere aiuto.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Brescia dove, all’esito dell’udienza di convalida, è stato trattenuto su disposizione del gip del tribunale di Brescia.