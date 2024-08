Sesso con minori in cambio di regali, arrestato 36enne di Palazzolo

Prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni. Sono queste le accuse per le quali un 36enne professionista di Palazzolo sull'Oglio è in custodia cautelare ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo era riuscito a plagiare sei giovanissime (tutte di età compresa tra i 12 e i 14 anni) promettendo loro regali, denaro e attenzioni e con almeno tre di loro avrebbe anche consumato rapporti sessuali completi. Stando alle accuse il 36enne avrebbe individuato le sue vittime nei luoghi frequentati dai giovani a cavallo delle province di Brescia e di Bergamo a partire dall'inizio del 2024, poi le avrebbe contattate attraverso i social.

Attraverso diversi profili, studiati per catturare la fiducia delle minorenni e per nascondere non solo la sua vera identità, ma anche le sue intenzioni, sarebbe riuscito a procurarsi i contatti Whatsapp delle giovani e, attraverso le chat, non solo foto e video sessualmente esplicite delle ragazze, ma anche appuntamenti di persona, incontri intimi, rapporti sessuali completi.