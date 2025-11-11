Giornale di Brescia
Serle, estirpa e carica in auto 16 piante di marijuana: arrestato

L’uomo, 75 anni, è stato sorpreso dai carabinieri: dopo la direttissima, è stato predisposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Le piante di marijuana coltivate a Serle
Le piante di marijuana coltivate a Serle
Sorpreso mentre estirpava e caricava in auto 16 piante di marijuana. Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Serle dai carabinieri della stazione di Nuvolento con il supporto del nucleo forestale di Gavardo.

Le piante, alte circa 1,90 metri e coltivate in una zona montana difficilmente accessibile, sono state sequestrate.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, che si è concluso con la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

