Serle, estirpa e carica in auto 16 piante di marijuana: arrestato

Sorpreso mentre estirpava e caricava in auto 16 piante di marijuana. Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Serle dai carabinieri della stazione di Nuvolento con il supporto del nucleo forestale di Gavardo.

Le piante, alte circa 1,90 metri e coltivate in una zona montana difficilmente accessibile, sono state sequestrate.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, che si è concluso con la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.