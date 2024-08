Sequestrato e picchiato per investimenti sbagliati in bitcoin

È accaduto a Concesio: la vittima, un 23enne brianzolo, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al vaglio la sua versione

Il ragazzo è stato trasferito in Pronto Soccorso e ascoltato dai carabinieri - © www.giornaledibrescia.it

I soldi che ha perso investendo in criptovalute non erano i suoi. Chi glieli ha affidati non ha voluto sentire ragioni. Li rivolevano ad ogni costo. E per far capire ancora meglio le loro intenzioni non si sono fatti scrupoli. Lo hanno sequestrato e picchiato per ore, fino a quando non è riuscito a fuggire da una finestra del terzo piano e chiedere aiuto. È una vicenda ancora tutta da chiarire quella accaduta ieri mattina in Valtrompia, cominciata in un appartamento di Costorio di Concesio e fin