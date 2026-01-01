Sequestrati dai carabinieri botti illegali la sera dell’ultimo dell’anno

Trenta chilogrammi di fuochi illegali sequestrati poche ore prima dei festeggiamenti di Capodanno. È uno dei principali risultati dei controlli straordinari messi in campo dai carabinieri di Brescia nelle ultime ore del 2025 e nelle prime del 2026.

Le forze in campo

L’operazione, pianificata sulla base delle indicazioni emerse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, ha coinvolto tutte le 81 Stazioni dei carabinieri attive nei 205 Comuni della provincia. L’obiettivo era garantire la sicurezza di cittadini e turisti, rafforzando la presenza nei centri abitati, nei luoghi di aggregazione e lungo le principali arterie stradali.

Durante la notte sono state impiegate 95 pattuglie, per un totale di circa 200 militari, con il supporto anche dei reparti speciali, tra cui il Nucleo ispettorato del lavoro.

Al termine dei controlli, il bilancio parla di circa 360 persone identificate e 112 veicoli controllati. Sono state elevate 18 contravvenzioni al Codice della strada e denunciate cinque persone per reati legati agli stupefacenti, alla guida in stato di ebbrezza e alla detenzione illegale di materiale pirotecnico: in quest’ultimo caso, il sequestro ha riguardato circa 30 chilogrammi di artifizi.

I controlli hanno interessato anche alcune strutture ricettive. In Alta Valcamonica, a Ponte di Legno, è stata disposta la sospensione dell’attività di una struttura a seguito dell’accertamento di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L’Arma fa sapere che l’intensificazione dei servizi proseguirà per tutta la durata delle restanti festività, in linea con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.