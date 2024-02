Sequestrati 696mila articoli non conformi alle norme in 8 negozi nel Bresciano

Sono stati sequestrati 696mila articoli non conformi alle normative in otto negozi della provincia di Brescia gestiti da cittadini cinesi. Molti di questi erano stati immessi nel mercato in occasione di Carnevale.

A condurre l’operazione è stata la Guardia di Finanza di Brescia, durante attività di controllo. Tra la merce sotto sequestro ci sono articoli legati al carnevale, bigiotteria, capi di abbigliamento e giocattoli posti in vendita privi di indicazioni in lingua italiana necessarie e obbligatorie (provenienza, tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso).

Le sanzioni comminate variano da un minimo di 19.500 euro a un massimo di 290mila euro.