Brescia, sequestrati 440mila euro in contanti dopo un posto di blocco

Ieri pomeriggio un controllo stradale si è trasformato in un sequestro da centinaia di migliaia di euro. A Brescia, i carabinieri della Compagnia cittadina hanno fermato un’auto vicino all’uscita autostradale Brescia Centro. A bordo, un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova.

Durante gli accertamenti, i militari hanno deciso di approfondire il controllo. La perquisizione personale e del veicolo ha portato alla scoperta di 260 mila euro in contanti, nascosti all’interno dell’auto in vani appositamente ricavati sotto i sedili, sia dal lato guida sia da quello passeggero. Il denaro è stato immediatamente sequestrato.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nell’abitazione dell’uomo. Anche qui è stata trovata un’ingente somma di contanti: altri 180 mila euro. Il totale sequestrato è così salito a circa 440 mila euro.

Il 43enne è stato deferito in stato di libertà per ipotesi di riciclaggio. L’intera somma è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata dei fatti.