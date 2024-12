Senza riscaldamento, chiusa la scuola media Venturelli a Gussago

Chiusa due giorni per un guasto alla caldaia la scuola media Venturelli di Gussago. Il problema è stato riscontrato lunedì, quando studenti e insegnanti hanno trovato gli ambienti non riscaldati. Da qui la decisione di sospendere le lezioni oggi e domani.

«La decisione di sospendere le lezioni per due giorni è stata presa congiuntamente dal sindaco e dalla dirigente scolastica» spiega l’assessore Angelo De Pascalis. «Il tempo necessario per individuare il guasto e ordinare i pezzi di ricambio ha reso inevitabile la chiusura. Non volevamo rischiare di far rimanere gli studenti al freddo».

Durante la chiusura, le attività didattiche sono sospese, ma i consigli di classe si terranno regolarmente in modalità online. Alcune riunioni del collegio docenti sono state invece spostate alla scuola primaria di Casaglio. Il Comune assicura che i tecnici stanno lavorando per ripristinare il riscaldamento entro mercoledì, così da garantire il rientro in classe giovedì in condizioni ottimali.