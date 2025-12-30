Giornale di Brescia
Senza patente non si ferma all'alt, arrestato motociclista a Rezzato

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l'uomo ha guidato in contromano, finendo contro il paraurti anteriore dell'auto dei carabinieri. Si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest
Un posto di blocco dei carabinieri
Un posto di blocco dei carabinieri
Non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga. Un motociclista italiano di 52 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato a Rezzato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo guidava inoltre senza patente, con recidiva nel biennio.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri durante un posto di controllo. Alla vista dei militari, il conducente di uno scooter ha accelerato fuggendo ad alta velocità, dando origine a un inseguimento.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l'uomo ha guidato in contromano, finendo a bassa velocità contro il paraurti anteriore dell'auto di servizio dei carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo. Si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Dai successivi accertamenti è emerso che era alla guida senza patente, già revocata.

Argomenti
altmotociclistasenza patenteRezzato
