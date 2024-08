Senza biglietto si rifiuta di scendere: il treno accumula 90 minuti di ritardo

Era senza biglietto. Invece di scendere ha insultato e minacciato il capotreno e non si è mosso dal sedile fino all'arrivo dei carabinieri. Risultato: il convoglio ha accumulato ritardi fino a 90 minuti e poi è stato soppresso.

Nuovo episodio di aggressione, per fortuna solo verbale, ai danni del personale viaggiante su un treno regionale. L'episodio è accaduto ieri su uno dei treni di Trenord tra Edolo e Brescia. A Breno infatti è salito un passeggero senza biglietto. Un soggetto già noto a chi abitualmente frequenta la linea e che già la scorsa settimana aveva sputato al controllore che gli chiedeva un titolo di viaggio.

Ieri la scena si è ripetuta. Quando l'addetto gli ha chiesto il biglietto, che non aveva, questi l'ha invitato a scendere, ma lui si è rifiutato rispondendo alle richieste del ferroviere con insulti e minacce. Il treno è rimasto fermo mentre veniva attivata una pattuglia dei carabinieri. «Quando finalmente sono arrivati e lo hanno fatto scendere il treno aveva ormai 50 minuti di ritardo» ha raccontato uno dei passeggeri. Il passeggero aggressivo, poi identificato come un 19enne marocchino, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.