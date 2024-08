Sempre più turisti stranieri passano da Brescia in agosto

Il centro storico negli ultimi anni è entrato nel radar dei visitatori internazionali: lo scelgono come meta giornaliera per spezzare le vacanze lacustri

Piazza Duomo gremita di gente - Foto New Reporter Foglia © www.giornaledibrescia.it

La città pullula di turisti stranieri. Basta fare un giro per il centro, anche in un afoso lunedì di inizio agosto, per intercettare le lingue più disparate. Olandesi e tedeschi, ma non solo Tanti olandesi e tanti tedeschi, come da tradizione, ma anche diversi visitatori internazionali provenienti da tutto il globo. Che sia la coda lunga dell’anno di Brescia-Bergamo Capitale della Cultura, chiusosi ufficialmente oltre 6 mesi fa, o la promozione dell’immagine cittadina che lo stesso ha prodotto è