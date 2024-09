Seguita da un uomo per strada, la salva una carabiniera: «Era spaventata»

Maria Ricchiuto, in servizio alla stazione Lamarmora, si è accorta che qualcosa non andava e ha fatto entrare la ragazza in caserma

2 ' di lettura

20enne salvata da giovane carabiniera

Non si può sapere con certezza cosa sarebbe successo dopo. La cosa più importante è che, grazie all’intervento di una giovane carabiniere donna fuori servizio, un’altra giovane donna non ha mai dovuto scoprire cosa aveva intenzione di farle quell’uomo che la seguiva, che sembrava pedinarla nonostante lei cercasse di cambiare strada. «Ho capito subito che era spaventata, che non sapeva cosa fare. Lo vedevo nei suoi occhi». È la stessa Maria Ricchiuto, in servizio alla stazione Lamarmora, a raccon