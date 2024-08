Se la statua della Madonna pellegrina arriva in elicottero

I fedeli di Padenghe aspettano la Madonna pellegrina di Fatima. E più di tutti la aspettano i nonni della Casa di riposo del paese, per i quali è stata riservata un’occasione speciale: venerdì la statua della Madonna sarà tutta per loro e per quanti vorranno farle visita.

È già accaduto in altri paesi della provincia: la statua arriva in elicottero, dal cielo, e resta per qualche giorno di devozione. A Padenghe accadrà questa settimana. Il suo arrivo è previsto oggi alle 19.15 al campo sportivo vicino all’oratorio. Poi ci saranno la processione fino alla chiesa e la recita del rosario. La prima di una serie di recite: fino al 15 agosto ogni sera alle 19.30, seguite dalla messa.

Alla Casa di riposo

L’unico giorno in cui si farà eccezione, e il rosario sarà recitato alle 20, sarà domani, venerd’ 9 agosto, quando la statua della Madonna lascerà la chiesa parrocchiale dalle 10 fino alle 18: visiterà infatti la Casa di riposo del paese e ad attenderla troverà gli ospiti in trepidazione. Un «pensiero in più» del parroco, don Enzo Bottaccini, per gli anziani della struttura, per i quali l’appuntamento è molto sentito: la componente spirituale, la devozione, il partecipare alle messe, sono tra le attività che maggiormente destano la loro attenzione. Alle 10 sarà dunque celebrata la messa nel giardino della Casa di riposo, per i nonni ma anche per chiunque altro vorrà parteciparvi, e poi la statua rimarrà lì fino alle 18.