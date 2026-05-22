«Scuole in Musica», i giovanissimi musicisti premiati a Brescia

In questi giorni vi sarà capitato di vedere tantissimi ragazzi in giro con strumenti musicali a tracolla , spartiti sotto il braccio e tanta emozione negli occhi. La ragione è la 10° edizione del concorso Nazionale « Scuole in Musica », la grande festa della musica scolastica italiana.

Quest'anno l’evento si è svolto dal 17 al 22 maggio 2026 nel centro storico di Brescia, animando numerosi sedi, situate a pochi passi l’una dall’altra, tra cui la chiesa del Carmine, la chiesa di S. Giovanni, il teatro di S. Giovanni, il chiostro di S. Giovanni, la chiesa Auditorium di S. Giorgio e la chiesa di S. Zenone all’Arco. Le premiazioni, invece, nella sala Piamarta , situata all’interno del Chiostro di S.Faustino.

Ragazzi in giro con i propri strumenti musicali

Al progetto hanno partecipato tantissime scuole provenienti da tutta Italia, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado (sia a indirizzo musicale che non), fino ai corsi di base dei Conservatori. Tra le moltissime, non è voluta mancare una realtà del territorio bresciano che ha portato alto il nome della provincia: si tratta dell'Istituto Comprensivo di Vobarno. Il concorso, organizzato dall'Associazione Culturale Talent Music School, ha l'obiettivo di promuovere la cultura musicale tra i più giovani, valorizzando il talento.

L'evento è terminato ufficialmente venerdì 22 maggio alle 18 con la finale dei gruppi e dei solisti, durante la quale sono stati assegnati i premi. Al di là dei punteggi e delle classifiche, resta l'immagine bellissima di una settimana in cui le strade si sono riempite dell’energia della musica.