Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaScuola

«Scuole in Musica», i giovanissimi musicisti premiati a Brescia

Il concorso nazionale ha riempito il centro storico di note ed entusiasmo, con la partecipazione di tantissimi istituti italiani. A rappresentare Brescia ci ha pensato l’Istituto Comprensivo di Vobarno
Numerosi i giovani in giro con strumenti musicali
Numerosi i giovani in giro con strumenti musicali

In questi giorni vi sarà capitato di vedere tantissimi ragazzi in giro con strumenti musicali a tracolla, spartiti sotto il braccio e tanta emozione negli occhi. La ragione è la 10° edizione del concorso Nazionale «Scuole in Musica», la grande festa della musica scolastica italiana.

L’iniziativa

Quest'anno l’evento si è svolto dal 17 al 22 maggio 2026 nel centro storico di Brescia, animando numerosi sedi, situate a pochi passi l’una dall’altra, tra cui la chiesa del Carmine, la chiesa di S. Giovanni, il teatro di S. Giovanni, il chiostro di S. Giovanni, la chiesa Auditorium di S. Giorgio e la chiesa di S. Zenone all’Arco. Le premiazioni, invece, nella sala Piamarta, situata all’interno del Chiostro di S.Faustino.

Ragazzi in giro con i propri strumenti musicali
Ragazzi in giro con i propri strumenti musicali

Al progetto hanno partecipato tantissime scuole provenienti da tutta Italia, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado (sia a indirizzo musicale che non), fino ai corsi di base dei Conservatori. Tra le moltissime, non è voluta mancare una realtà del territorio bresciano che ha portato alto il nome della provincia: si tratta dell'Istituto Comprensivo di Vobarno. Il concorso, organizzato dall'Associazione Culturale Talent Music School, ha l'obiettivo di promuovere la cultura musicale tra i più giovani, valorizzando il talento.

L'evento è terminato ufficialmente venerdì 22 maggio alle 18 con la finale dei gruppi e dei solisti, durante la quale sono stati assegnati i premi. Al di là dei punteggi e delle classifiche, resta l'immagine bellissima di una settimana in cui le strade si sono riempite dell’energia della musica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Scuole in musicaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...